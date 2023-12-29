Мадридский "Реал" сумел договориться с Карло Анчелотти о продлении соглашения.

Руководство мадридского "Реала" закрыло вопрос с должностью главного тренера на будущие два сезона.

"Королевский клуб" продлил контракт с 64-летним итальянским специалистом Карло Анчелотти до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт мадридцев.

Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство мадридцев готовилось закрыть сделку в январе. Сам итальянец остается доволен нынешним положением в клубе, отношением руководства и болельщиков к его работе.

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Карло Анчелотти возглавлял мадридский "Реал" дважды. Суммарно он провел в "Королевском клубе" пять сезонов и выиграл 10 титулов: две Лиги чемпионов УЕФА, два Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, одну Ла Лигу, два Кубка Испании и один Суперкубок Испании.

За свою тренерскую карьеру итальянский специалист также успел поработать в "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Челси", ПСЖ, "Баварии", "Наполи" и "Эвертоне".

После 18-ти туров "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова по дополнительным показателям.

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" сыграют против "Мальорки". Игра состоится 3 января.

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