Андрей Лунин может стать одноклубником Михаила Мудрика в "Челси".

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин этой зимой может перебраться в Английскую Премьер-лигу.

По информации издания Diario, мадридский гранд планирует провести обмен вратарями с "Челси".

Руководство "Реала" заинтересовано в подписании Роберта Санчеса и рассчитывает оформить трансфер уже этой зимой. В эту сделку "бланкос" намерены включить украинца Андрея Лунина, который получит статус "первого" номера в "Челси".

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Стоит отметить, что ранее "Реал" и "Челси" изучали вариант обмена Лунина на Кепу Аррисабалагу. Но тогда лондонский клуб отказался от подобной сделки. Однако прогресс украинского голкипера в этом сезоне заставил руководство "синих" изменить свое мнение.

Напомним, Андрей Лунин в текущем сезоне сыграл девять матчей за "Реал", пропустив шесть голов. В четырех играх украинец оставлял ворота "сухими". У Санчеса в "Челси" 19 игр (3 - на "ноль") и 26 пропущенных мячей.

Мадридский "Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Челси" в АПЛ идет на 11-й позиции.

Добавим, что в лондонском клубе выступает украинский вингер Михаил Мудрик. В текущем сезоне на счету украинца 18 матчей, 3 гола и два ассиста в составе "Челси".

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