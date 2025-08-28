"Полесье" вылетело из Лиги конференций.

Украинские клубы "Динамо", "Полесье" и "Шахтер" сыграли свои матчи ответа финального раунда квалификации еврокубков.

Киевское "Динамо" в домашнем матче Лиги Европы против израильского "Маккаби" одержало победу со счетом 1:0. Таким образом, после поражения на выезде (3:1) украинский клуб сыграет в основном раунде Лиги конференций.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф

"Динамо" - "Маккаби" Тель-Авив - 1:0 (первый матч - 1:3)

Гол: Герреро (5)

Предупреждения: Сиссоко (25), Белич (58)

"Динамо": Нещерет - Дубинчак, Михавко, Беловар (Попов, 62; Бражко, 84), Караваев - Буяльский, Михайленко, Пихалонок (Шапаренко, 84) - Волошин, Герреро (Пономаренко, 73), Ярмоленко (Кабаев, 62).

"Маккаби" Тель-Авив: Мишпати - Ревиво, Эйтор (Шломо, 76), Камара, Асанте, Егезкель - Белич (Ледерман, 86), Перец, Сиссоко (Ной, 46) - Давида, Мадмон (Николаеску, 68).

Житомирское "Полесье" в Лиге конференций на выезде уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 3:2 и вылетело из турнира после домашнего поражения 0:3.

Лига конференций. Раунд Q4. Ответный матч

"Фиорентина" - "Полесье" - 3:2

Голы: Додо, 79, Раньери, 86, Джеко, 89 - Назаренко, 2, Андриевский, 13

Предупреждения: Таллес Коста, 45, Караман, 84

"Фиорентина": де Хеа - Комуццо (Погранчич, 65), Мари, Вити (Раньери, 85) - Додо, Фаджоли, Мандрагора (Зом, 65), Паризи (Госенс, 46) - Ндур (Гудмундссон, 46), Дже

"Полесье": Кудрик - Кравченко (Корнийчук, 81), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Бабенко (Караман, 81), Андриевский - Гуцуляк, Таллес Коста (Леднев, 56), Назаренко (Гонсалвеш, 81) - Филипп

Донецкий "Шахтер" еще играет с швейцарским клубом "Серветт" - счет после первого тайма - 1:1. Первый поединок закончился вничью 1:1.

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного цикла к Чемпионату мира-2026.

Сборная Украины 5 сентября во Вроцлаве сыграет против Франции, а 9 сентября в Баку против Азербайджана. Тренерский штаб в основной состав выбрал 25 исполнителей, в резервный - шестерых.

