Серхио Бускетс отказался продлить контракт с "Барселоной" ради игры с Месси.

Легендарный испанский полузащитник Серхио Бускетс, который накануне покинул "Барселону" на правах свободного агента, продолжит карьеру в "Интер Майами".

Пресс-служба американского клуба анонсировала подписание звездного новичка.

Серхио Бускетс получит статус франчайзингового игрока, как и Лионель Месси, пополнивший состав "Интера" ранее.

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Сообщается, что испанский полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом из МЛС.

Стоит отметить, что многолетний капитан "Барселоны" принял предложение "Интера" ради игры с Месси. Бускетс выбрал вариант с переездом в США, несмотря на желание главного тренера "Барселоны" Хави продолжить с ним сотрудничество и несмотря на астрономические суммы, предложенные арабскими шейхами.

Добавим, что по информации СМИ, "Интер Майами" планирует подписать еще одного легендарного футболиста "Барселоны" - Жорди Альбу. Левый защитник сборной Испании ранее официально заявил, что покидает каталонский клуб.

Известно, что Альба поддерживает контакты с клубом Дэвида Бекхэма. Его переход зависит от возможности стать игроком категории TAM (Targeted Allocation Money). Этот статус ниже игрока франшизы, но при этом он позволяет командам МЛС получать финансирование из дополнительного фонда.

Напомним, за "Интер Майами" играет защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

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