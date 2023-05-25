Жорди Альба и "Барселона" расторгли контракт по обоюдному согласию сторону.

Легендарный левый защитник "Барселоны" и сборной Испании Жорди Альба покидает "блаугранас" после завершения нынешнего сезона.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, стороны решили досрочно разорвать контракт, который был рассчитан до лета 2024 года.

"Я принял крайне взвешенное решение. Думаю, что отойти в сторону было лучшим вариантом. Так я и поступил. Меня поддержали многие люди. Болельщики всегда поддерживали меня в моменты, когда у меня что-то не получалось. Я всегда получал поддержку и чувствовал привязанность на улицах города, я чувствовал себя очень любимым.

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Это мое решение. Я думаю, что поступаю правильно и ухожу в подходящий момент. Принять это решение было нелегко, прощание на "Камп Ноу" будет для меня непростым моментом", - прокомментировал свой уход из "Барселоны" 34-летний защитник.

Жорди Альба является воспитанником "Барселоны", но профессиональную карьеру начинал в "Валенсии". В 2012 году Альба перешел из "Валенсии" в "Барселону" за 14 миллионов евро.

За период карьеры в "Барселоне" Жорди сыграл 458 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.

С каталонским клубом 34-летний футболист выиграл 18 трофеев: 6 титулов Ла Лиги, 1 кубок Лиги чемпионов, 1 Суперкубок УЕФА, 5 Кубков Испании, 4 Суперкубка Испании и 1 Клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Альба сыграл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

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