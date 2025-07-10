В возрасте 67 лет скончался известный украинский футболист, тренер львовского клуба "Карпаты" Степан Юрчишин.

Как сообщается на странице футбольного клуба в социальной сети Facebook, сердце мужчины перестало биться в четверг, 10 июля. О времени и месте прощания с ним обещают сообщить позже. Отмечается, что Юрчишин был одним из самых известных футболистов в истории львовского и украинского футбола:

"Выдающийся бомбардир, рекордсмен Первой лиги сезона 1979-го по количеству голов, любимец и кумир львовской публики, легенда львовских "Карпат", которая в разные эпохи прославляла клуб на поле, на тренерской скамье и на руководящих должностях... Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал".

Степан Юрчишин: биография

Один из самых ярких представителей львовского футбола родился 28 августа 1957 года на Львовщине. Свою карьеру игрока начал в СКА Львов, а впоследствии выступал за ЦСКА Москва, "Карпаты" Львов, "Динамо" Киев, а также ряд других клубов.

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Самым известным периодом стала игра за "Карпаты". В 1979 году Юрчишин стал лучшим бомбардиром Первой лиги СССР, забив рекордные 42 гола за сезон - результат, не имеющий аналогов в советском футболе.

В том же 1979 году он получил вызов в национальную сборную СССР и провел четыре матча, забив один гол.

После непродолжительного пребывания в "Динамо" Киев, где помешала травма, Юрчишин вернулся во Львов и продолжил карьеру в родном клубе. После завершения игровой карьеры перешел на тренерскую работу.

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