В этот раз огонь для зимних Олимпийских игр в Милане зажгли в скромной обстановке.

В закрытом помещении в Древней Олимпии зажгли факел зимних Олимпийских игр 2026 года.

Как пишет Reuters, традиционная церемония, обычно проводимая на стадионе, где Игры зародились в Древней Греции, с участием актрис в качестве жриц, которые зажигают огонь от солнечных лучей с помощью параболического зеркала, была отменена заранее из-за предупреждения о сильном дожде.

Вместо шикарного представления, сотрудники археологического музея Олимпии провели скромное мероприятие, где была показана видеозапись зажжения огня во время репетиции два дня назад на древнем стадионе, после чего огонь был внесен в музей для зажжения.

"Прошлое и настоящее действительно сливаются воедино. Сегодняшняя церемония напоминает нам о том, что символизируют Олимпийские игры: объединение людей в мирном соревновании, дружбе и уважении", - прокомментировала президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Эстафета олимпийского огня

Первым факелоносцем, который отправился из музея, был греческий гребец Петрос Гайдатзис. Вскоре к нему присоединилась многократная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Италии Стефания Бельмондо, которая пройдет с ним на одном этапе эстафеты.

После недельной греческой эстафеты огонь будет передан организаторам Итальянских игр 4 декабря в Афинах, после чего отправится в Италию, где начнется внутренняя эстафета.

Факел пронесется через 60 итальянских городов и 300 населенных пунктов, а в общей сложности его пронесут 10 001 факелоносец. 26 января он пибудет в Кортина-д’Ампеццо – ровно через 70 лет после церемонии открытия Игр 1956 года на той же арене.

Итальянская эстафета пройдет по таким достопримечательностям, как Колизей и Гранд-канал, с остановками в южных городах, таких как Палермо и Неаполь, чтобы оживить регионы, где зимние виды спорта не так популярны.

Дорога завершится в Милане, где вечером 6 февраля эстафета пройдет по стадиону "Сан-Сиро" для церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Италия и Олимпийские игры

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в городах Милан и Кортина д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Заявку на проведение Олимпиады-2026 Италия подавала в марте 2018 года. В ней участвовали два города - Турин и Милан.

Место проведения Олимпиады-2026 стало известно в сентябре 2019 года.

В последний раз Олимпиада проходила в Италии в 2006 году. Тогда Игры принимал Турин.

Другие новости спорта

7 октября Италия предложила объявить "перемирие во всех войнах" на время зимней Олимпиады.

А 29 октября в Киеве дали старт отсчету 100 дней до начала XXV зимних Олимпийских игр и презентовали официальную форму сборной Украины.

