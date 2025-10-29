Президент НОК отмечает, что все условия для подготовки нашей сборной были выполнены и выполняются.

В Киеве дали старт отсчету 100 дней до начала XXV зимних Олимпийских игр и презентовали официальную форму сборной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжественном мероприятии приняли, в частности президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, а также титулованные олимпийцы прошлых лет и будущие участники Олимпийских игр-2026.

Среди спортсменов присутствовали, в частности Александр Абраменко, олимпийский чемпион и серебряный призер по фристайлу, а также Вита Семеренко, олимпийская чемпионка и бронзовый призер по биатлону.

Так, во время мероприятия была представлена новая официальная олимпийская форма национальной сборной команды Украины. Дизайнеров экипировки вдохновили мотивы украинской идентичности: горы, вечнозеленые ели, чистый воздух Карпат и золотистые узоры украинской вышивки.

Во время мероприятия также состоялся телемост со спортсменами национальной сборной, которые находятся на тренировочных сборах за рубежом.

В комментарии журналистам Гутцайт отметил, что формой они довольны, и "для нас очень важно, чтобы наша сборная была представлена на Олимпиаде, и не только представлена, а была красивая, и чтобы весь мир еще раз увидел, что мы выстояли, что мы боремся за свою независимость, благодаря нашим Вооруженным силам".

Говоря об уровне подготовки сборной, он отметил, что "все условия для подготовки нашей сборной были выполнены и выполняются". "Наши спортсмены тренируются. У кого есть возможность - тренируются в Украине, у кого нет возможности - тренируются за рубежом. Поэтому надеемся, что наша сборная будет не только представлена на Олимпиаде, а будет конкурентной", - сказал президент НОК.

В то же время Бедный отметил, что есть достаточно средств для того, чтобы команды прошли полную подготовку, в частности с учебно-тренировочными сборами, где это необходимо, за рубежом.

"Конечно, в условиях полномасштабной войны мы экономим фактически каждую гривну. Но все равно наши спортсмены имеют достойные условия для подготовки", - сказал он.

Зимняя Олимпиада в Италии

Как известно, 25-е зимние Олимпийские игры пройдут в Италии (Милан и Кортина-дʼАмпеццо) с 6 по 22 февраля.

Как сообщалось, ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что Украина поддерживает идею Италии относительно всемирного перемирия во время проведения зимних Олимпийских игр.

В то же время он подчеркнул, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Так Россия начала вторжение в Грузию и Украину. По словам Тихого, такие действия россиян неслучайны, ведь во время Олимпиады все внимание приковано к спортивным событиям и "в тени таких событий Россия и совершала преступления".

