Скандал на Паралимпиаде-2026 в Италии: украинская сборная заявляет о системном давлении

Зимняя Паралимпиада-2026 в Италии началась для украинской сборной не только со спортивных достижений.

Национальный паралимпийский комитет и паралимпийская сборная Украины официально заявили о систематическом давлении на украинских спортсменов и тренеров со стороны представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) и Оргкомитета Зимних Игр-2026 в Италии.

Украинская команда, участвующая в Играх уже 30 лет, никогда ранее не сталкивалась с таким открытым негативом и препятствованием деятельности, говорится в публикации в Facebook.

Первые инциденты начались в местах проживания спортсменов. Организаторы в ультимативной форме потребовали снять украинский флаг с фасада здания, где живет сборная, несмотря на то, что это давняя традиция, которая никогда не вызывала вопросов на прошлых Играх. После двухдневных споров флаг разрешили вернуть, но только на место, где его "практически не видно".

Особое возмущение вызвали случаи прямой цензуры во время соревнований:

У чемпионки Александры Кононовой прямо перед церемонией награждения пытались силой отобрать серьги с надписью "Stop War". Спортсменку заставили снять украшение, назвав его "опасным" для протокола вручения медалей.

Семью чемпиона Тараса Радя, которая приехала поддержать атлета из Тернопольской области, подвергли тщательному досмотру на трибунах. Чиновники МПК изъяли у близких спортсмена не только национальные флаги, но даже женские платки с традиционным украинским орнаментом, назвав их "недопустимой атрибутикой".

В украинском комитете подчеркивают, что это давление происходит на фоне демонстративной лояльности МПК к представителям России и Беларуси.

"Национальный паралимпийский комитет Украины требует от руководства МПК начать процесс возвращения к положениям Конституции МПК и в соответствии с ними скоординировать деятельность исполнительных органов МПК во время реализации их функций на XIV Зимних Паралимпийских играх", - говорится в публикации.

Ранее УНИАН сообщал, что немецкие спортсмены демонстративно отказались от фото с россиянкой на Паралимпийских играх.

