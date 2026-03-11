Немецкие спортсмены демонстративно отказались от фото с россиянкой на Паралимпийских играх

Они также раскритиковали идею официального допуска россиян к соревнованиям.

На Паралимпийских играх, которые сейчас проходят в Италии, немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее гайд Флориан Бауманн отказались от совместного фото с победительницей спринта, россиянкой Анастасией Багиян, сообщает Sportschau.

Отмечается, что во время звучания гимна РФ представители Германии отвернулись в сторону, а также не снимали шапки. А на общем фото спортсмены демонстративно держались как можно дальше от представителей России. Кацмайер и Бауманн также отказались от совместного селфи с россиянами.

"Это просто политически неприемлемо. Это ощущается странно и неправильно", – сказала Кацмайер.

В то же время Бауманн осудил решение Международного паралимпийского комитета, который разрешил россиянам выступать на Паралимпийских играх под собственным флагом и гимном.

"Четыре года назад в Пекине у нас состоялся замечательный обмен мнениями с украинцами. Мы хотели выразить свою солидарность с ними. Это не касается российских спортсменов. Многим из них сейчас также тяжело. Но я просто не считаю правильным, что решение МОК позволяет России соревноваться здесь под собственным флагом, с собственным гимном и с полным контингентом, тогда как украинцы также здесь", - добавил он.

Напомним, ранее другая российская спортсменка Варвара Ворончихина, выступающая на Паралимпийских играх, отказалась отвечать на вопросы иностранных журналистов о войне РФ против Украины. Она назвала эти темы "политическими" и заявила, что пытается их игнорировать.

Отметим, что на данный момент Украина занимает 5 место в общем медальном зачете на Паралимпийских играх 2026. Украинские спортсмены завоевали уже в общей сложности 10 медалей, из которых 3 – золотые. Тогда как россияне, с двумя золотыми медалями и таким же количеством бронзовых наград, занимают 10 место в общей таблице.

