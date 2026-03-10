Российская паралимпийская чемпионка рассказала, почему не хочет говорить о войне в Украине

Ворончихина заявила, что просто наслаждается "потрясающей атмосферой" в Италии.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, которая завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх-2026, отказывается отвечать на вопросы иностранных журналистов о войне, которую Россия развязала против Украины. По данным Oboz.ua, об этом она рассказала в интервью российскому пропагандистскому телеканалу Match TV. В частности, спортсменка заявила, что считает такие темы политическими и старается их игнорировать.

Речь идет о том, что 23-летняя спортсменка из Москвы отметила, что сосредоточена на соревнованиях и хочет наслаждаться атмосферой турнира в Италии, не затрагивая темы, связанные с политикой.

По словам Ворончихиной, во время общения журналисты сначала задают вопросы об организации поездки и участии в турнире, но затем переходят к политическим темам. Она подчеркнула, что старается избегать таких разговоров.

Видео дня

"Если честно, сначала спрашивают о проезде. А потом переходят на политические темы, которые мне не хотелось бы затрагивать. Я просто уклоняюсь от ответа. А зачем об этом говорить? Это спорт, здесь все равны. Хочется наслаждаться этой потрясающей атмосферой в Италии. Мы до этого тренировались в Италии, и не было никакого негатива, конфликтов. Все очень тепло нас встречают. Это безумно приятно!" – заявила россиянка.

Украинским паралимпийцам запретили форму с картой страны

Напомним, на зимних Паралимпийских играх этого года украинским спортсменам запретили использовать форму с картой Украины. Валерий Сушкевич, президент Национального паралимпийского комитета Украины, рассказал, что для команды была подготовлена парадная форма, но международный Паралимпийский комитет заявил, что "так не пойдет", потому что форма якобы политическая. Поэтому, мол, нельзя, чтобы в такой одежде украинцы вышли на соревнования. По словам Сушкевича, эта форма была очень красивая, символичная и акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без кремлевской оккупации.

Вас также могут заинтересовать новости: