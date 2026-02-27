'Шахтер' узнал потенциальных соперников в 1/8 Лиги Конференций

Жеребьевка состоится 27 февраля.

В четверг, 26 февраля, прошли ответные матчи 1/16 плей-офф Лиги Конференций, в результате чего донецкий "Шахтер" узнал своих потенциальных соперников в следующем этапе турнира.

Таким образом, "горняки" в 1/8 финала сыграют либо с польским клубом "Лех", либо с турецким "Самсунспором". Жеребьевка турнира состоится уже в пятницу, 27 февраля.

Отметим, что в случае попадания донеччан на польский клуб, потенциальная сетка в дальнейших этапах для украинцев будет сложнее. В частности, в потенциальном полуфинале подопечные Арды Турана могут встретиться с английским "Кристал Пэлес", итальянской "Фиорентиной" или немецким "Майнц 05".

Напомним, донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 плей-офф Лиги Конференций благодаря тому, что занял шестое место в общей турнирной таблице. "Горняки" в шести матчах одержали четыре победы, также на их счету одна ничья и одно поражение.

Отметим, что "Шахтер" – единственный украинский клуб, который примет участие в весенней части еврокубков. В турнирной таблице коэффициентов УЕФА Украина занимает 25 место. И в случае успешных выступлений дончан в турнире, Украина может обогнать Румынию и Сербию, которые уже потеряли всех своих представителей в еврокубках. Если это удастся, то победитель УПЛ 2026/27 в евросезоне 2027/28 начнет отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого.

Напомним, ранее стало известно, что легенда "Шахтера" Тарас Степаненко возвращается в УПЛ. По данным СМИ, футболист до конца сезона будет играть за "Колос" из Ковалевки, после чего стороны рассмотрят возможность дальнейшего сотрудничества.

