Испанский гранд заинтересован в звезде 'Шахтера'

Еще один из футболистов "Шахтера" продолжит карьеру в Бразилии.

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к вингеру донецкого "Шахтера" Эгиналду.

Об этом в подкасте ElDesmarket рассказали журналисты Хорхе Пикон и Рубен Урия. В частности, Пикон отметил, что за бразильским футболистом уже длительное время следят представители мадридского клуба.

"Я собираюсь рассказать об игроке, который, среди прочих, нравится мадридскому "Атлетико". Это игрок донецкого "Шахтера" Эгиналду", – сказал Пикон.

Эту же информацию подтвердил и его коллега Рубен Урия:

"Он – очень хороший, быстрый, имеет отличное голевое чутье, может играть на позиции вингера или второго нападающего... Он – достаточно хороший, и да, за ним следят уже некоторое время".

Еще один футболист "Шахтера" перешел в другой клуб. Речь о Майконе де Андраде Барберане. Он продолжит карьеру в Бразилии и будет выступать за "Атлетико Минейро".

Напомним, ранее принципиальный соперник "Атлетико" мадридский "Реал" уволил главного тренера Хаби Алонсо. По информации клуба, решение было принято обеими сторонами. Также "королевский клуб" поблагодарил как коуча, так и весь его тренерский состав.

В тот же день команда назвала нового главного тренера. "Реал" возглавит Альваро Арбелоа.

