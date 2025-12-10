Закрывает тройку лидеров действующий победитель Лиги Чемпионов.

Аналитический ресурс Opta обновил рейтинг сильнейших футбольных клубов в мире. Его возглавил лондонский "Арсенал", сообщается на сайте аналитического ресурса.

Вторую строчку, по мнению аналитиков, занимает мюнхенская "Бавария". А закрывает тройку лидеров действующий победитель Лиги Чемпионов "ПСЖ". За ними расположены "Манчестер Сити" и "Барселона".

Среди интересного, на шестой позиции сейчас расположена "Астон Вилла", которая обогнала в рейтинге "Реал Мадрид", "Ливерпуль" и ряд других звездных клубов. Отметим, что клуб из Бирмингема сейчас занимает третью строчку в АПЛ и Лиге Европы.

Среди украинских клубов высшую строчку занимает донецкий "Шахтер", который расположен на 212 позиции. Киевское "Динамо" занимает вторую строчку среди украинских представителей, или 352 в общем рейтинге. Кроме того, в ТОП-1000 также вошли "Полесье" (684 место), "Кривбасс" (865) и "ЛНЗ" (979).

Ранее Foot Mercato сообщил, что Михаил Мудрик может вернуться на поле уже в январе 2026 года. По данным источника, "Челси" не планирует разрывать контракт с футболистом. Наоборот, клуб хочет отправить Мудрика в аренду во французский "Страсбур" (Лига 1) для восстановления физического и психологического здоровья футболиста.

Тем временем сборная Украины узнала потенциальных соперников на Чемпионате мира в 2026 году. Если подопечным Реброва удастся пройти два раунда плей-офф квалификации, то уже на ЧМ они сыграют с национальными командами Нидерландов, Японии и Туниса.

