Отец Дюбуа отговаривает его от третьего боя с Усиком

Стэнли Дюбуа советует сыну не связываться с Шулгой и выбрать другого соперника.

Отец британского боксера Даниэля Дюбуа заявил, что не хотел бы видеть еще один бой своего сына против украинского чемпиона Александра Усика после двух поражений от украинца, пишет talkSPORT.

После победы Дюбуа над Фабио Уордли и завоевания титула WBO заговорили о возможном третьем поединке между британцем и Усиком. Однако отец спортсмена Стэнли Дюбуа считает, что его сыну стоит выбрать другого соперника.

По словам Дюбуа-старшего, он бы посоветовал сыну провести бой с другим британским супертяжеловесом, а не с Усиком.

"Я бы посоветовал Дэниэлу драться с другим британским супертяжеловесом. Но Дэниэлу сложно против левшей, поэтому я бы не советовал ему выходить против левша, пока он не проведет еще хотя бы один такой бой", – сказал он.

Среди возможных соперников он упомянул Мозеса Итауму.

Как Дюбуа стал чемпионом WBO

Поединок между Дюбуа и Уордли состоялся в Манчестере. Уже на старте боя Уордли отправил соперника в нокдаун, а в третьем раунде Дюбуа снова оказался на канвасе.

Впрочем, впоследствии Даниэль перехватил инициативу и начал доминировать. Рефери остановил бой из-за серьезного рассечения на лице Уордли, после чего Дюбуа стал новым чемпионом мира по версии WBO.

История боев Усика и Дюбуа

Впервые Усик и Дюбуа встретились на ринге в 2023 году. Тогда украинец победил британца нокаутом.

В 2025 году боксеры провели реванш за звание абсолютного чемпиона мира, и Усик снова досрочно одолел Дюбуа.

