По словам промоутера спортсмена, Дюбуа должен стать сильнее.

Промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен высказался о карьере спортсмена после поражений от украинца Александра Усика. По его словам, такие результаты не являются концом света, цитирует vringe.com.

"Разумеется, он будет (чемпионом мира). Ему всего 28 лет. 28 лет для супертяжеловеса - это детский возраст. Посмотрите на его поражения. Я знаю, что бой с Джо Джойсом был спорным из-за травмы глаза и все такое, и Джо тогда сработал хорошо. А два поражения от Усика - это не конец света, особенно для такого молодого парня", - заверил Уоррен.

Также промоутер уверен, что после поражений от Усика Дюбуа станет только сильнее.

"Он просто обязан стать лучше, иначе все закончено. Нужно учиться и делать шаг вперед. Он должен показать всем, на что способен. Мы знаем, что он может бить. Его бои всегда зрелищные, и если подумать, в двух последних поединках подряд за ним наблюдали больше людей, чем за любым другим бойцом - почти 190 тысяч зрителей вживую. Он зрелищный. С ним никогда не бывает скучного боя", - добавил Фрэнк.

Ранее британский боксер Тони Белью рассказал, когда Усик может завершить боксерскую карьеру. По его словам, Усик может провести еще несколько боев, прежде чем завершит карьеру на своих условиях.

"Это было бы ужасно, если бы время победило его. Очень хотелось бы, чтобы он ушел, когда будет в порядке, счастливым", - подчеркнул Беллью.

Также легендарный Леннокс Льюис оценил, смог бы Усик стать чемпионом в эпоху 2000-х. Боксер считает, что Александр в его эпоху выступил бы очень хорошо и сравнил его со своим соперником Холифилдом.

"Он делает то, что делал Эвандер Холифилд. В этой эпохе он победил всех великих бойцов и тех, кто был перед ним, поэтому он сделал замечательную работу", - добавил Льюис.

