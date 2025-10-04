Боксер сравнил Усика со своим прошлым соперником.

Легендарный боксер Леннокс Льюис предположил, как бы украинский чемпион Александр Усик выступил, если бы дрался в его эпоху. Об этом он рассказал в интервью Sky Sports Boxing, передает Seconds out.

Известно, что до Усика Льюис был последним бесспорным чемпионом мира в тяжелом весе в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда.

"За всю свою карьеру он проиграл лишь дважды - Оливеру Макколу и Хасиму Рахману, но отомстил за оба эти неожиданные поражения нокаутом в реваншах. Он ушел в отставку в 2003 году с рекордом 41 победы из 44 боев, также победив таких боксеров, как Майк Тайсон и Фрэнк Бруно", - напомнили в издании.

В то же время Усик является олимпийским чемпионом, который стал бесспорным в полутяжелом весе, перешел в высшую весовую категорию, чтобы снова стать чемпионом. Он победил всех соперников, а именно Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа по два раза.

По словам Леннокса, Александр в его эпоху выступил бы очень хорошо. Боксер объяснил, почему и сравнил его со своим соперником Холифилдом.

"Он делает то, что делал Эвандер Холифилд. В этой эпохе он победил всех великих бойцов и тех, кто был перед ним, поэтому он сделал замечательную работу", - отметил Льюис.

Ранее Александр Усик определился со своим будущим соперником. Он заявил, что планирует провести поединок против Джейка Пола по правилам ММА.

"Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца, или все на самом деле только хайп", - подчеркнул Усик.

Также украинский боксер Александр Захожий назвал бойца с самым сильным ударом. Он считает, что это именно франко-камерунский боец смешанных боевых искусств Фрэнсис Нганну.

"У меня была одна тренировочная сессия с Фрэнсисом Нганну, и это была очень опасная тренировка. Однажды он ударил мое плечо, и это было больно. На следующий день мое плечо было синим. Очень опасный и очень сильный панчер", - рассказал Захожий.

