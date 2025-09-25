В частности вызов украинцу бросил американский блогер и боксер.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик планирует провести поединок против Джейка Пола по правилам ММА.

Известно, что американский блогер рассказал о своем плане на следующие пять лет, среди пунктов которого есть победа над Усиком, на что украинец отреагировал в соцсетях.

"Хороший план. Но я здесь не ради пятого места - только первого. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца, или все на самом деле только хайп", - отметил боксер.

Видео дня

Александр Усик - последние новости

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) вынесла решение относительно следующего боя Усика. В организации сообщили, что украинец получил отсрочку на 90 дней. Отсчет этого срока будет начинаться с 9 августа 2025 года.

В то же время его сопернику, Джозефу Паркеру, дали разрешение на бой против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября.

Также сообщалось, что Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира. Отмечается, что в рейтинге произошли существенные изменения из-за поединков, прошедших 13 и 14 сентября. Таким образом Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку.

Вас также могут заинтересовать новости: