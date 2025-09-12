Хэй отметил, что у этого боксера нет слабых мест.

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который смог бы превзойти украинца Александра Усика в будущем. Он считает, что у 20-летнего Мозеса Итаумы есть огромный потенциал. Об этом Хэй заявил в интервью iFL TV.

"Да, я думаю, что он непобедим. Я думаю, он победит всех. Единственный человек, который может его победить, это Усик, это единственный человек... Судя по его победе над Диллианом Уайтом - звучит безумно, я знаю, что это звучит ненормально - но в его игре нет слабых мест. Я не вижу, где кто-то может пробить его, что он делает плохо. Все просто очень чисто, и я не думаю, что я видел такое раньше", - сказал британский боксер.

Напомним, что 16 августа Итаума победил бывшего претендента на титул WBC Диллиана Уайта. Поединок завершился в первом раунде.

После этого боя Итаума стал обладателем титулов WBA International и WBO Inter-Continental в супертяжелом весе. В рейтинге претендентов по линии WBO он занимает первое место.

Ранее Всемирная боксерская организация обязала украинского боксера Александра Усика провести свой следующий бой против новозеландца Джозефа Паркера. Украинский чемпион запросил отсрочку из-за травмы. После этого WBO предоставила отсрочку на 90 дней.

Кроме того, стало известно, что легенды бокса Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут выставочный бой. Он состоится весной 2026 года.

