Усик пропустит остаток года из-за травмы, WBO подтвердило отсрочку обязательной защиты титула.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, вероятно, не проведет больше боев в 2025 году. Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Sky Sports.

38-летний украинец в июле вернул себе статус безоговорочного чемпиона, нокаутировав Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли". Следующим претендентом на один из его титулов WBO является Джозеф Паркер, однако он, похоже, вынужден будет еще подождать.

"Усик попросил тайм-аут у WBO из-за травмы, предоставил соответствующие документы. Будет ли он драться до конца года? Очень сомневаюсь", - отметил Уоррен.

Тем временем Паркер и Фабио Уордли, которые владеют временными титулами WBO и WBA соответственно, ведут переговоры о поединке на арене O2 в Лондоне 25 октября. Оба боксера имеют убедительные победы в последних боях и готовы рискнуть своими высокими позициями в мировом рейтинге.

"Мы близки к объявлению большого боя. Это будет одно из нескольких больших шоу, над которыми мы сейчас работаем. В тяжелом весе все готовы встречаться между собой, никто не избегает поединков", - добавил промоутер.

Поэтому, ближайшие месяцы фанаты бокса смогут стать свидетелями нового яркого противостояния, тогда как возвращение Усика в ринг откладывается как минимум до следующего года.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик оказался под ударом Всемирной боксерской организации (WBO) после того, как в сети появились видео, на которых он танцует. Из-за этого организация приказала украинскому боксеру предоставить обновленное медицинское заключение о состоянии его здоровья.

