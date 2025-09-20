По словам Александра Захожего, это очень опасный панчер.

Украинский боксер Александр Захожий заявил, что как-то спарринговал с Александром Усиком и Виталием Кличко. Кроме того, он помогал готовиться к поединкам на ринге франко-камерунскому бойцу смешанных боевых искусств Фрэнсису Нганну.

По словам Захожего, именно Нганну имеет самый сильный удар.

"Да, я спарринговался с пятью олимпийскими чемпионами и очень известными чемпионами UFC. С каждым был отдельный опыт, с каждым - хороший лагерь. У меня была одна тренировочная сессия с Фрэнсисом Нганну, и это была очень опасная тренировка. Однажды он ударил мое плечо, и это было больно. На следующий день мое плечо было синим. Очень опасный и очень сильный панчер", - отметил украинский супертяжеловес в комментарии Grafters_com.

Известно, что Фрэнсис провел свой последний бой в PFL (Лига профессиональных бойцов - УНИАН) в октябре 2024 года, досрочно победив бразильского бойца Ренана Феррейру. Всего в боксе он провел два поединка, в которых проиграл британцам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который может превзойти Усика. По мнению спортсмена, у 20-летнего Мозеса Итаумы есть огромный потенциал в этом.

"Судя по его победе над Диллианом Уайтом - звучит безумно, я знаю, что это звучит ненормально - но в его игре нет слабых мест. Я не вижу, где кто-то может пробить его, что он делает плохо. Все просто очень чисто, и я не думаю, что я видел такое раньше", - отметил Хэй.

Также сообщалось, что легендарные Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут поединок. Боксеры подписали соглашение на бой, который будет организовывать американская компания CSI Sports/Fight Sports. Пока точная дата неизвестна, но было известно, что поединок состоится весной 2026 года.

