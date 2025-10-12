Белью отметил, что украинец является выдающимся боксером.

Британский боксер Тони Белью рассказал, чего украинский чемпион Александр Усик хочет достичь в боксе в будущем. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Froch On Fighting.

По словам Белью, Усик сейчас ищет новые цели. Он заяви, что украинец может завершить карьеру после одного последнего боя.

"Он сказал мне: "Я хочу что-то вернуть назад". Все видят, что Александр очень хочет поддержать Украину. Он может приобщиться к работе тренером в любительском боксе. Так, он выберет именно это", - поделился британец.

Белью отметил, что Усик может провести еще несколько боев, прежде чем завершит карьеру на своих условиях. Он подчеркнул, что украинец является выдающимся боксером, который уже вошел в историю спорта.

"Это было бы ужасно, если бы время победило его. Очень хотелось бы, чтобы он ушел, когда будет в порядке, счастливым", - сказал Белью.

Усик определился со своим будущим соперником

Ранее абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что планирует провести поединок против Джейка Пола по правилам ММА. Он подчеркнул, что скоро он закончит с боксом, а после этого будет ждать американца в клетке.

