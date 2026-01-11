Менеджер Фьюри объяснил, в каком случае боксеру удастся победить Усика

Представитель британца считает, что возможный третий поединок с Усиком будет отличным.

Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун высказался о возможном третьем бою своего клиента против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика. По его мнению, британец победит украинского боксера, если на этот раз они проведут поединок в Англии. Об этом Браун сказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

"Я думаю, что бой с Усиком будет отличным. Я верю, что если Фьюри поборется с ним в Англии, то победит его. Я считаю, что болельщики за спиной Тайсона дадут ему дополнительные 10 процентов", - заверил менеджер.

Также представитель Фьюри рассказал о разговоре с менеджером Александра Усика после второго боя.

"Я ни с чем не спорю, у людей другое мнение, но я думаю, что Фьюри победил в последнем бою с Усиком. Я разговаривал с менеджером Усика, и он сказал: "Это был невероятно близкий поединок. Возможно, вы забрали его". Это были слова менеджера Усика", - добавил Браун.

Ранее британский промоутер Эдди Гирн высказался о возвращении Джошуа на ринг после ДТП. По его словам, спортсмену нужно время, чтобы пережить горе, прежде чем он решит свое будущее в боксе.

"Я несколько раз разговаривал с ним. Только сейчас мы начали больше общаться, потому что нужно время, чтобы оправиться от такого. Я думаю, что все, что можно сделать в такой ситуации, - это дать людям время. Меня удивляет, что люди спрашивают меня, что будет дальше и разговаривал ли я с ним о его карьере. Нет, до таких разговоров еще далеко", - подчеркнул Гирн.

В то же время сам Усик признался, сколько боев проведет до завершения карьеры. Он отметил, что сейчас идут переговоры с американским боксером Деонтеем Уайлдером о чемпионском бою.

"Я хочу этот бой. Думаю, Деонтей тоже. До конца карьеры - еще два-три поединка", - добавил Александр.

