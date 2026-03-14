В Формуле-1 установлен новый рекорд

Юный пилот Формулы-1 установил новый рекорд. Представитель команды Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Андреа Кими Антонелли стал самым молодым в истории гонщиком, завоевавшим поул-позицию.

Произошло это во время квалификации на Гран-при Китая. 19-летний итальянец побил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля – он завоевал свой первый поул в возрасте 21 года.

Круг Антонелли проехал за 1:32.064.

Топ-10 пилотов на стартовой решетке выглядит так:

Андреа Кими Антонелли, Mercedes;

Джордж Расселл, Mercedes;

Льюис Хэмилтон, Ferrari;

Шарль Леклер, Ferrari;

Оскар Пиастри, McLaren;

Ландо Норрис, McLaren;

Пьер Гасли, Alpine;

Макс Ферстаппен, Red Bull;

Исак Аджар, Red Bull;

Оливер Берман, Haas.

Основная гонка в Шанхае состоится в воскресенье, 15 марта, в 9:00 по киевскому времени.

Два этапа Формулы-1 оказались под угрозой отмены. Все из-за конфликта, разразившегося на Ближнем Востоке.

Речь идет о запланированных на апрель гонках в Бахрейне и Саудовской Аравии. Гран-при Бахрейна должно было состояться 12 апреля, а заезд в Саудовской Аравии – 19 апреля.

Уже в ближайшие дни, вероятно, будет объявлено о том, что гонки не состоятся из-за ситуации с безопасностью. СМИ пишут, что гонки отменят без замены в календаре этого года, поэтому сезон 2026 года будет сокращен до 22 этапов.

