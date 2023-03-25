По словам Кулебы, в России спорт, государственная пропаганда и армия неразделимы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему нельзя допускать российских спортсменов к участию в Летней Олимпиаде, которая состоится в Париже в 2024 году. Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Спорт, государственная пропаганда и армия являются неразделимыми в России. И теперь Путин уже ввел в спорт не только политику, но и военные преступления. Нет никакой возможности, чтобы российские и беларуские атлеты соревновались во время Олимпиады в Париже или в любых других основных спортивных событиях",- заявил Кулеба.

Участие россиян в Олимпиаде - что известно

Как сообщал УНИАН, 26 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживает российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом. Сразу после этого Олимпийский комитет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх-2023. но с теми же условиями - без флагов и гимнов.

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Министр спорта Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и белорусов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила письма компаниям, которые больше всего поддерживают МОК, о недопустимости участия россиян в Олимпиаде.

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