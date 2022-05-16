Россия и Беларусь не смогут транслировать Олимпийские игры 2026 и 2028 годов из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.
Как сообщает официальный сайт МОК, российские и белорусские вещатели не допущены к тендеру на приобретение телевизионных прав для показа Олимпиады.
Отмечается, что конкурсные документы принимались до 25 апреля. Сообщение, опубликованное 24 февраля 2022 года, включало Беларусь и РФ, но затем страны-агрессоры были лишены права участвовать в тендере из-за нарушения Олимпийского перемирия.
Добавим, что зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летняя 2028 года - в Лос-Анджелесе.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.
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