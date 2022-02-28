Также УЕФА разрывает спонсорский контракт с российским газовым монополистом "Газпромом".

ФИФА и УЕФА отстранила от участия в соревнованиях все футбольные клубы России и национальную сборную страны-агрессора.

Соответствующие решения были приняты сегодня Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, сообщается на официальном сайте UEFA.

"Футбол здесь полностью един и в полной мере солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится", - говорится в сообщении.

Кроме этого, УЕФА разрывает спонсорский контракт с российским газовым монополистом "Газпромом".

"Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне ФИФА запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза из-за ее военного вторжения в Украину.

Ранее, 25 февраля, исполком УЕФА решил лишить Россию права провести финал Лиги чемпионов.

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