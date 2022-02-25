В ФИФА осудили военную агрессию России.

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

В заявлении опублукованном на официальном сайте организации говорится, что ФИФА осуждает военную агрессию РФ и призывает стороны к миру, а также выражает солидарность людям, пострадавшим в результате боевых действий.

"ФИФА осуждает применение Россией сил в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не бывает решением. ФИФА призывает все стороны восстановить мир через конструктивный диалог. ФИФА также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.

По поводу футбольных вопросов как в Украине, так и в России, ФИФА будет продолжать следить за ситуацией. Обновления, касающиеся матчей отбора ЧМ-2022, будут сообщаться в установленном порядке", – говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о внеочередном заседании Исполнительного комитета, на котором будут рассмотрены вопросы переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга и исключения российских клубов из еврокубков.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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