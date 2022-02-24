25 февраля УЕФА проведет заседание, на котором будет утверждена судьба будущего участия российских футбольных клубов в еврокубках.
Об этом сообщает ЕSPN.
На завтрашней встрече УЕФА, вероятно, исключит российские футбольные клубы из еврокубковых турниров. Также ФИФА думает над тем, чтобы перенести матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборных Польши и России из Москвы на нейтральную территорию.
По данным ESPN, финал Лиги чемпионов-2022 точно будет перенесен из Санкт-Петербурга.
"УЕФА решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину. Мы по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу", - заявили в УЕФА.
Отметим, что российские клубы "Зенит" и "Спартак" участвуют в Лиге Европы в этом сезоне и именно они могут стать объектом санкций из-за агрессии РФ.
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