УЕФА осудил агрессию России.

25 февраля УЕФА проведет заседание, на котором будет утверждена судьба будущего участия российских футбольных клубов в еврокубках.

Об этом сообщает ЕSPN.

На завтрашней встрече УЕФА, вероятно, исключит российские футбольные клубы из еврокубковых турниров. Также ФИФА думает над тем, чтобы перенести матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборных Польши и России из Москвы на нейтральную территорию.

По данным ESPN, финал Лиги чемпионов-2022 точно будет перенесен из Санкт-Петербурга.

"УЕФА решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину. Мы по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу", - заявили в УЕФА.

Отметим, что российские клубы "Зенит" и "Спартак" участвуют в Лиге Европы в этом сезоне и именно они могут стать объектом санкций из-за агрессии РФ.

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