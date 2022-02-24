УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на РФ.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга после того, как российские войска начали широкомасштабною войну против Украины.

Как сообщает Associated Press, данное решение будет утверждено 25 февраля на внеочередном заседании исполкома УЕФА.

В УЕФА официально подтвердили, что президент организации Александер Чеферин созвал на пятницу, 25 февраля, внеочередное заседание Исполнительного комитета.

"В связи с развитием ситуации между Россией и Украиной президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на пятницу, 25 февраля (11:00 по Киеву), чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения", – сказано в заявлении УЕФА.

Как сообщает ESPN, УЕФА уже составил шорт-лист из арен способных заменить Санкт-Петербург.

В список входят стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

По информации журналистов, УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Россию за военное вторжение.

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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