Альтернативным вариантом называют Лондон.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может лишить Россию права проведения финала Лиги чемпионов 2021/22.

Как сообщают британские издания The Mirror и The Daily Star, решающий матч главного клубного турнира континента могут провести на "Уэмбли" (Лондон). Сейчас местом проведения финала Лиги чемпионов значится "Газпром-Арена". Дата проведения - 28 мая 2022 года.

Согласно информации источников, главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения – это признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", а также "потенциальное вторжение России в Украину".

Сообщается, что УЕФА внимательно следит за ситуацией и действиями России, чтобы иметь план действий при чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что проведение финала Лиги чемпионов может обойтись в € 70 млн.

Напомним, финал прошлого сезона был перенесен из Стамбула в Порту всего за три недели до проведения матча, после того как турецкий город был внесен в красный список стран по распространению COVID-19, что означало непопадание болельщиков на игру.

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