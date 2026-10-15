Роналду рекламировал китайские пикапы, с которых РФ запускает 'Шахеды' по Украине

Китайский бренд увеличил поставки своих автомобилей в Россию за время войны.

В начале октября футболисты сборной Португалии, среди которых был и знаменитый Криштиану Роналду, стали лицами рекламной кампании китайского автопроизводителя Changan Automobile. Именно такие пикапы российские военные используют для запуска ударных беспилотников по Украине, пишет "Следствие.Инфо".

Как отмечает издание, в мае этого года португальская футбольная федерация заключила спонсорское соглашение с Changan Automobile. Для китайского автопроизводителя это стало возможностью продвинуть свой бренд в европейском регионе.

В то же время этот китайский автопроизводитель не последовал примеру европейских брендов, которые ушли из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, а, напротив, усилил там своё присутствие. По данным аналитической группы inovev, Changan увеличила экспорт автомобилей в РФ, частично заполняя нишу после ухода с рынка европейских и американских производителей.

Видео дня

Журналисты установили, что российская армия использует, в частности, пикапы Changan Hunter в качестве мобильных платформ для запуска ударных беспилотников, в том числе "Герани". Эти дроны атакуют как военные объекты, так и гражданское население.

Издание, в частности, ссылается на видео, обнародованное российским пропагандистом Владимиром Соловьевым в июле этого года. На нём видно, как российские военные готовят беспилотники к запуску и используют для этого пикап Changan Hunter. Ранее, в январе 2025 года, такие автомобили фигурировали в кампании Рамзана Кадырова: он заявлял об отправке пяти бронированных пикапов на войну против Украины.

Между тем в рекламной кампании Changan пятеро португальских футболистов, среди которых Роналду, позировали на фоне автомобилей разных моделей, в частности Hunter. Ее сопровождал слоган "Оставайся в игре!"

"Следствие.Инфо" обратилось к компании за комментарием, однако там проигнорировали запрос. Футбольная федерация Португалии ответила, что перед заключением спонсорского соглашения провели "строгий" процесс проверки соответствия.

Скандалы с Роналду

Как писал УНИАН, ранее в сборной Португалии разгорелся громкий скандал вокруг Криштиану Роналду. После конфликта с главным тренером Жорже Жезусом, который оставил нападающего на скамейке запасных во время матча, футболист самовольно покинул тренировочную базу сборной.

После этого португальская федерация футбола возбудила дисциплинарное производство в отношении Роналду. Ему грозит временная дисквалификация и денежный штраф.

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