Роналду может получить длительную дисквалификацию из-за своей выходки после матча

Кроме того, самому богатому футболисту мира грозит штраф в размере 1020 евро.

Португальская федерация футбола начала дисциплинарное производство в отношении нападающего сборной Криштиану Роналду из-за его досрочного отъезда из лагеря национальной команды. Об этом сообщает A Bola.

Футболиста обвиняют в нарушении правила, согласно которому вызванный в сборную спортсмен не может без уважительной причины покинуть тренировку, матч или другое мероприятие национальной команды. В противном случае ему грозит дисквалификация на срок от одного до шести месяцев. Кроме того, федерация может оштрафовать футболиста на сумму от 510 до 1020 евро.

Скандал с Роналду

Напомним, скандал разразился во время матча Португалии против Норвегии в Лиге наций. Роналду не попал в стартовый состав команды. Однако уже во время игры тренер велел ему разминаться, чтобы выйти на замену. Впрочем, на поле Роналду так и не вышел. После этого звездный футболист поссорился с главным тренером сборной и покинул штаб команды. Также Роналду заявил, что после игры тренер извинился перед ним и пообещал публично объяснить свой выбор. Однако после матча он этого не сделал.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, что другой легендарный футболист Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины. В финальном матче против сборной Бенина Месси отдал две голевые передачи и один раз поразил ворота соперника с пенальти.

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