Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины: как прошло прощание

Аргентинский футболист играл за сборную 21 год.

Легендарный футболист Лионель Месси провел свой последний матч за сборную Аргентины. В прощальном матче он, как обычно, оказался весьма результативным.

В частности, Месси помог своей команде победить сборную Бенина в товарищеском матче, который закончился со счетом 3:0. Поединок проходил на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе.

Капитан стал главным действующим лицом матча. Он был причастен к каждому голу в ворота соперников. Сначала он отдал результативные пасы партнерам по команде Николасу Отаменди и Нико Паса. А в середине второго тайма Месси сам забил пенальти.

Видео дня

Как проходило прощание

На десятой минуте игру остановили на одну минуту – в честь Месси, который на протяжении всей карьеры выступал в футболке под номером 10.

Игроки Бенина подошли к легендарному футболисту и пожали ему руку, а трибуны "Монументаля" устроили громкие овации.

Выступления Месси за сборную Аргентины

Лионель Месси дебютировал за сборную Аргентины по футболу в 2005 году. С тех пор он провел 207 матчей в составе национальной команды, забив 125 голов.

Месси стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины в истории. В составе команды он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и один раз – Чемпионат мира (2022).

31 августа Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины, за которую играл 21 год.

Вас также могут заинтересовать новости: