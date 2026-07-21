Лионель Месси принял решение о своей дальнейшей карьере после финала ЧМ

Он стал чемпионом мира в 2022 году.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил завершить карьеру в составе национальной команды. Об этом сообщил журналист Эрнан Кастильо со ссылкой на слова, которые футболист сказал после финала Чемпионата мира, завершившегося 19 июля.

Аргентина уступила сборной Испании со счётом 0:1 в решающем матче и завоевала серебряные медали чемпионата мира. Сам капитан по итогам турнира занял второе место в списке лучших бомбардиров.

Эрнан Кастильо опубликовал видео, на котором 39-летний нападающий после финального матча обратился к партнерам с эмоциональной речью в раздевалке, сообщив, что матч против Испании стал его последней игрой за сборную Аргентины. По словам журналиста, подобного откровенного обращения от Месси ранее не было даже после предыдущих матчей турнира.

Видео дня

На его счету – 207 сыгранных матчей за сборную Аргентины и 125 забитых голов. Месси становился чемпионом мира в 2022 году, а также дважды побеждал в розыгрышах Кубка Америки.

На клубном уровне нападающий продолжает выступать за американский "Интер Майами" – контракт с клубом рассчитан до декабря 2028 года.

ЧМ-2026

Ранее Месси установил исторический рекорд, забив 20-й гол на чемпионатах мира – это произошло в матче 1/16 финала против сборной Кабо-Верде, который аргентинцы выиграли со счётом 3:2. Свой юбилейный мяч капитан забил на 29-й минуте после передачи Лисандро Мартинеса, после чего стал единоличным лидером бомбардирской гонки турнира.

Несмотря на это, накануне финала капитана Аргентины все же опередил Килиан Мбаппе – в матче за третье место ЧМ-2026 против Англии (4:6) француз оформил дубль и довел свой показатель до 22 голов на мундиалях, тогда как на счету Месси осталось 21. Таким образом, Мбаппе, для которого это лишь третий чемпионат мира в карьере, стал единоличным лучшим бомбардиром в истории турнира.

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