Лионель Месси принял решение о своей дальнейшей карьере после финала ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил завершить карьеру в составе национальной команды. Об этом сообщил журналист Эрнан Кастильо со ссылкой на слова, которые футболист сказал после финала Чемпионата мира, завершившегося 19 июля.
Аргентина уступила сборной Испании со счётом 0:1 в решающем матче и завоевала серебряные медали чемпионата мира. Сам капитан по итогам турнира занял второе место в списке лучших бомбардиров.
Эрнан Кастильо опубликовал видео, на котором 39-летний нападающий после финального матча обратился к партнерам с эмоциональной речью в раздевалке, сообщив, что матч против Испании стал его последней игрой за сборную Аргентины. По словам журналиста, подобного откровенного обращения от Месси ранее не было даже после предыдущих матчей турнира.
На его счету – 207 сыгранных матчей за сборную Аргентины и 125 забитых голов. Месси становился чемпионом мира в 2022 году, а также дважды побеждал в розыгрышах Кубка Америки.
На клубном уровне нападающий продолжает выступать за американский "Интер Майами" – контракт с клубом рассчитан до декабря 2028 года.
ЧМ-2026
Ранее Месси установил исторический рекорд, забив 20-й гол на чемпионатах мира – это произошло в матче 1/16 финала против сборной Кабо-Верде, который аргентинцы выиграли со счётом 3:2. Свой юбилейный мяч капитан забил на 29-й минуте после передачи Лисандро Мартинеса, после чего стал единоличным лидером бомбардирской гонки турнира.
Несмотря на это, накануне финала капитана Аргентины все же опередил Килиан Мбаппе – в матче за третье место ЧМ-2026 против Англии (4:6) француз оформил дубль и довел свой показатель до 22 голов на мундиалях, тогда как на счету Месси осталось 21. Таким образом, Мбаппе, для которого это лишь третий чемпионат мира в карьере, стал единоличным лучшим бомбардиром в истории турнира.