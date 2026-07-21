Большинство стран выступили за возвращение РФ в мировой футбол: кто против

Ключевую роль в этом вопросе может сыграть мнение европейских футбольных ассоциаций.

Все больше членов ФИФА поддерживают снятие запрета на участие российских футболистов в международных соревнованиях. Об этом сообщают российские СМИ, добавляя, что решение по этому вопросу может быть принято уже на этапе жеребьевки квалификации Евро-2028 в декабре этого года.

Отмечается, что количество стран, поддерживающих возвращение россиян в мировой футбол, почти вдвое превышает количество тех, кто против. В частности, среди таких стран называют Аргентину, Колумбию, Уругвай, ЮАР, Марокко, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Черногорию, Мавританию, Коморские острова, Джибути и Нигер.

В то же время против возвращения РФ в мировой футбол выступает большинство ведущих европейских ассоциаций. Среди них, помимо Украины, называют также Англию, Францию, Германию, Бельгию, Норвегию, Латвию, Литву и Эстонию.

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По данным российских СМИ, именно позиция европейских федераций может оказаться ключевой в этом вопросе. Поскольку как минимум 20 из 55 членов УЕФА не готовы проводить официальные матчи против российской сборной. Если же ФИФА примет решение допустить российские команды, то им, по предварительной информации, запретят проводить домашние матчи на собственной территории. Вместо этого рассматриваются нейтральные площадки – среди них Турция, Сербия, Казахстан и Болгария.

Возвращение России в спорт

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что ФИФА начинает переговоры о полной отмене запрета для российских футбольных команд. Отмечалось, что такое решение было принято на фоне позиции МОК, который рекомендовал отменить запреты на участие российских команд в соревнованиях.

В то же время СМИ отмечали, что УЕФА выступила против такой инициативы. Причиной этому является позиция ряда европейских футбольных ассоциаций.

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