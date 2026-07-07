Громкий скандал на ЧМ: из-за звонка Трампа от президента ФИФА требуют отставки

Политическое вмешательство Трампа вызвало резкую критику в футбольном сообществе.

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп возглавил протесты против президента ФИФА Джанни Инфантино. Его призвали уйти в отставку из-за инцидента с Фоларином Балогуном на чемпионате мира. Об этом сообщает The Independent.

"Балогун был удален с поля во время матча сборной США против Боснии и Герцеговины, но получил разрешение сыграть в матче 1/8 финала, в котором соорганизаторы турнира уступили Бельгии, после того как дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие его дисквалификации", - напомнили в материале.

Такое решение было принято после личного вмешательства президента США Дональда Трампа, который хвастался, что позвонил Инфантино, чтобы попросить "пересмотреть" санкцию в отношении нападающего.

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Издание отметило, что Трампа и Инфантино связывают давние дружеские отношения. В частности, в декабре во время жеребьевки чемпионата мира президент США получил первую "Премию ФИФА за мир".

Однако его политическое вмешательство вызвало резкую критику в футбольной среде, а Клопп стал одним из самых ярых критиков.

"Это наш спорт, а не их. Если Дональд Трамп и Джанни Инфантино действительно решили это между собой, то это безумие; это ставит под сомнение все", - подчеркнул он.

В то же время бывший нападающий сборной Англии Гэри Линекер считает, что главный тренер сборной США Маурисио Почеттино должен был бы рассмотреть вариант оставить Балогуна вне состава в матче против Бельгии, который закончился поражением со счетом 4:1.

"Конечно, нужно отдать должное Бельгии. Они не позволили, чтобы это решение повлияло на них, когда Балогун вернулся на поле. И я тогда именно так и думал: было бы хорошо, если бы либо Балогун, либо Маурисио Почеттино просто сказали: "На самом деле, я не думаю, что это правильно с точки зрения футбола, честности игры и честности спорта". И я задаюсь вопросом, не было бы лучше, если бы они просто сказали: "На самом деле, мы всё равно не будем его выпускать на поле"", - высказался он.

Бывший глава Футбольной ассоциации Дэвид Бернштейн также призвал президента ФИФА уйти в отставку.

"Это наносит удар по одной из прелестей футбола - по всеобщему соблюдению правил и норм", - подчеркнул он.

В свою очередь лидер Либеральных демократов сэр Эд Дэви заявил, что "Инфантино должен уйти".

"Независимо от того, где он проходит, чемпионат мира принадлежит болельщикам - а не гангстерам вроде Трампа", - добавил политик.

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