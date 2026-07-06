Впервые в истории: ФИФА по просьбе Трампа отменила дисквалификацию нападающего сборной США

Журналист Бен Джейкобс рассказал, что из Белого дома напрямую позвонили в ФИФА с просьбой пересмотреть решение о вынесении красной карточки Балогуну.

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что Фоларин Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными США и Бельгии после того, как его дисквалификация на один матч за красную карточку была отсрочена, сообщает The Athletic.

Издание сообщило, что 25-летний нападающий получил прямую красную карточку в среду в матче против Боснии и Герцеговины за фол против защитника Тарика Мухаремовича.

Согласно статье 10.5 регламента ФИФА по турниру, это автоматически влечет за собой дисквалификацию на один матч.

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После матча несколько представителей ФИФА сообщили изданию The Athletic, что команда не имеет права обжаловать красную карточку или последующую дисквалификацию.

Однако, как отмечает издание, Балогун сможет сыграть против Бельгии в понедельник, 6 июля, поскольку его дисквалификация была приостановлена.

"Дисциплинарный комитет ФИФА наложил следующее наказание на игрока сборной США Фоларина Балогуна, который был удален с поля за прямую красную карточку во время матча чемпионата мира по футболу 2026 года между США и Боснией и Герцеговиной, состоявшегося 1 июля 2026 года на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эрия": дисквалификация на один матч за нарушение статей 14 и 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА (FDC). В соответствии со статьёй 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, отбывание дисквалификации на матче откладывается на испытательный срок в один год", – говорится в заявлении организатора чемпионата мира.

Также в заявлении отмечается, что в случае, если Фоларин Балогун в течение испытательного срока совершит ещё одно нарушение аналогичного характера и тяжести, дисквалификация будет возобновлена, а санкция – приведена в исполнение.

"Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость!", – написал президент США Дональд Трамп в Truth Social после того, как эта новость стала известна.

В публикации указывается, что статья 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА предусматривает, что "судебный орган может принять решение о полном или частичном приостановлении исполнения дисциплинарного наказания".

Балогун получил красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за удар по голени боснийца Тарика Мухаремовича.

Как пишет издание, решение об удалении Балогуна вызвало резкую критику со стороны его партнеров по сборной США, а также болельщиков и телекомментаторов.

"Моё мнение? Это отнюдь не красная карточка. У него не было ни малейшего намерения наступить на игрока. Это была обычная футбольная ситуация, которая произошла случайно", – сказал главный тренер Маурисио Почеттино.

Журналист Бен Джейкобс в соцсети X написал, что из Белого дома напрямую позвонили в ФИФА с просьбой к президенту организации Джанни Инфантино пересмотреть решение о вынесении красной карточки Балогуну.

Джейкобс добавил, что источники в ФИФА настаивают на том, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за полномочий, предусмотренных статьёй 27, и независимого характера дисциплинарной комиссии.

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