Трамп обратился в ФИФА, чтобы она заменила сборную Ирана на Италию на ЧМ-2026

В то же время сам Иран заявляет о своей готовности к турниру.

Представитель президента США Дональда Трампа обратился к ФИФА с просьбой заменить сборную Ирана по футболу на национальную команду Италии на предстоящем чемпионате мира. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что этот план является попыткой Трампа восстановить связи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони после их ссоры на фоне скандала между президентом США и Папой Римским.

"Я подтверждаю, что предлагал Трампу и Инфантино (президент ФИФА, – УНИАН) заменить Иран на чемпионате мира. Я уроженец Италии, и это было бы мечтой – увидеть "адзурри" на турнире, который принимают США. Имея четыре титула, они имеют все основания оправдать включение в состав", – заявил специальный посланник США Паоло Дзамполли.

Отметим, что Италия упустила шанс на участие в Чемпионате мира 2026 года после неожиданного поражения от Боснии и Герцеговины со счетом 4:1 в серии пенальти в финале квалификационного плей-офф.

В свою очередь, Иран получил официальное право на участие в этом турнире через азиатскую квалификацию. Тегеран не снимал свою заявку на участие, несмотря на то, что одной из стран-хозяек турнира являются США. В то же время в Иране заявили, что они готовы поехать на ЧМ, если их спортсменам будет гарантирована безопасность.

Напомним, сборная Украины не выполнила свою задачу по выходу на Чемпионат мира. На фоне этого пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Ребров. В то же время он продолжит работу в структуре УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

