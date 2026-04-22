Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины, – УАФ

Он продолжит работу в структуре УАФ.

Сергей Ребров прекратил работу на посту главного тренера национальной сборной Украины по футболу. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что стороны пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. УАФ напоминает, что Ребров возглавил национальную команду в 2023 году во время отборочного цикла на чемпионат Европы и вывел команду на этот турнир. Также сборная Украины под руководством Реброва боролась за выход на чемпионат мира, однако эту задачу выполнить не удалось.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", – заявил глава УАФ Андрей Шевченко.

Видео дня

В то же время в Ассоциации отметили, что Ребров продолжит работу в УАФ на должности вице-президента и члена Исполнительного комитета.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы всегда поддерживали сборную. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", – заявил сам Ребров.

Сборная Украины – важные новости

Напомним, в решающих матчах за выход на Чемпионат мира сборная Украины уступила национальной команде Швеции со счетом 3:1. Единственный гол за "сине-желтых" забил дебютант главной команды страны, нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко.

По окончании отборочных матчей на Чемпионат мира национальная сборная Украины опустилась на 32 позицию в рейтинге сборных мира. Этот показатель стал худшим для "сине-желтых" за последние восемь лет.

