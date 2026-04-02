ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина показала худший результат за 8 лет

Еще в начале марта национальная сборная занимала 30-е место в рейтинге.

Украина опустилась в рейтинге мужских футбольных сборных от ФИФА. Позиции национальных команд обновились после матчей квалификации ЧМ-2026.

Согласно обновленному рейтингу ФИФА, сейчас Украина занимает 32-е место. Еще в начале марта украинская сборная была на 30-й позиции списка.

В активе украинской сборной 1546,88 балла. Среди представителей европейской ассоциации (УЕФА) наша команда занимает 15-е место.

"Текущий показатель является самым низким результатом национальной команды за последние восемь лет. Последний раз Украина находилась ниже 32-й позиции в августе 2018 года – тогда сборная занимала 35-е место, имея 1468 баллов", – отмечает "Суспільне Спорт".

Сейчас Украину обогнали национальные команды Норвегии и Египта.

Напомним, что 26 марта состоялся матч полуфинала плей-офф Чемпионата мира 2026 года. Украина встретилась с командой Швеции. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу шведской сборной. Это поражение лишило Украину шансов на выход на ЧМ-2026.

Контракт Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) рассчитан до лета этого года. Ему уже готовят замену. Сейчас рассматривают двух человек. Потенциальные кандидаты – это испанский специалист Унаи Мельгоса, возглавляющий молодежную сборную Украины, или же наставник житомирского "Полесья" Руслан Ротань.

