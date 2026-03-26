Сборная Украины упустила возможность сыграть на Чемпионате мира

Матч состоялся на нейтральном стадионе "Эстадио Сьюдад де Валенсия".

Состоялся полуфинальный матч плей-офф Чемпионата мира 2026 года, в котором встретились национальные сборные Украины и Швеции. Противостояние закончилось со счетом 3:1 в пользу шведов.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыл Дьёкереш, который замкнул прострел с левого фланга. В первом тайме украинцы владели территориальным преимуществом, но очень редко создавали опасные моменты. До перерыва подопечные Реброва не нанесли ни одного удара в створ ворот. Шведы в атаке создали два опасных момента, один из которых и завершился результативным ударом.

На 51-й минуте Дьёкереш забил свой второй гол после ошибки Забарного в центре поля. На 72-й минуте Дьёкереш реализовал заработанный им же пенальти, оформив хет-трик. Уже в добавленное время гол престижа забил дебютант сборной Украины Пономаренко.

Видео дня

Чемпионат Мира. Квалификация. Плей-офф

Украина - Швеция - 1:3

Голы: Пономаренко (90) - Дьёкереш (6, 51, 72 - пен.)

Предупреждения: Нордфельдт (75) - Тимчик (56), Трубин (71)

Украина: Трубин, Миколенко, Бондарь, Забарный, Тимчик, Калюжный (Гуцуляк, 60), Зубков (Очеретько, 60), Судаков (Пономаренко, 77), Ярмолюк (Шапаренко, 85), Цыганков, Ванат (Яремчук, 60).

Швеция: Нордфельдт, Гундмундссон (Свенссон, 77), Линдельоф, Хиен (Старфельт, 37), Лагербильке, Ногрен, Карльстрем, Аяри (Бергвалль, 77), Йоханссон, Дьёкереш, Эланга.

Таким образом, сборная Украины потеряла шансы выйти на Чемпионат мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Матч состоялся на нейтральной арене "Эстадио Сьюдад де Валенсия".

Новости футбола

Сборная Украины определилась с заявкой футболистов на матч против сборной Швеции в плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. Всего на матч сборной главный тренер Сергей Ребров собрал 26 футболистов. Из них трое не могли сыграть в первом матче. Речь шла о дисквалифицированных лидерах команды Руслане Малиновском и Ефиме Конопле. А также о дебютанте национальной команды Борисе Крушинском, который выступает за "Полесье".

