'Шахтер' разгромил 'Полтаву' и досрочно стал чемпионом Украины

"Горняки" практически догнали "Динамо" по количеству чемпионских кубков.

Донецкий "Шахтер" разгромил ФК "Полтава" со счетом 4:0 в матче во Львове и досрочно выиграл чемпионат украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026. Об этом сообщает УНИАН.

Счет в матче открыл в конце первого тайма Дмитрий Крыскив, но основное зрелище футбольные фанаты наблюдали уже во второй половине игры. После перерыва ворота полтавчан дважды взял штурмом Изаки Сильва, а окончательно закрепил победу гол Лассина Траоре.

По итогам матча "Полтава" со своими 12 очками осталась на последней строчке таблицы и рискует вылететь из турнира.

А вот "Шахтер" досрочно обеспечил себе чемпионство в текущем году. Хотя до окончания сезона еще остается три тура, ближайшие конкуренты – "Полесье" и ЛНЗ – уже не смогут догнать "горняков" по количеству очков даже при самом оптимистичном для них сценарии.

Таким образом, "Шахтер" завоевывает уже 16-й титул чемпиона Украины (и первый для турецкого наставника дончан Арды Турана), вплотную приблизившись к киевскому "Динамо", у которого 17 чемпионских титулов.

Как писал УНИАН, украинские клубы завершили сезон еврокубков с лучшим результатом в таблице коэффициентов УЕФА за последние 10 лет, благодаря выступлениям донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

В результате Украина сохранила 23-е место в рейтинге УЕФА, тогда как лидером остается Англия. Благодаря этому в следующем сезоне Украина будет иметь четырех представителей в еврокубках, в частности чемпион УПЛ стартует в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

