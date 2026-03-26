Ребров объявил заявку на матч против Швеции: один футболист лишился шанса дебютировать

Сборная Украины определилась с заявкой футболистов на матч против сборной Швеции в плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026.

Всего на матч сборной главный тренер Сергей Ребров собрал 26 футболистов. Из них трое не сыграют в первом матче. Речь идет о дисквалифицированных лидерах команды Руслане Малиновском и Ефиме Конопле. А также о дебютанте национальной команды Борисе Крушинском, который выступает за "Полесье".

Полная заявка сборной Украины на матч против Швеции

Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер Донецк), Руслан Нещерет (Динамо Киев).

Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь (Шахтер Донецк), Александр Тимчик (Динамо Киев), Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко (оба – Полесье Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Георгий Судаков (Бенфика, Лиссабон, Португалия), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков).

Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев).

Мнения перед матчем

Накануне важной игры лидер обороны сборной Украины Илья Забарный дал пресс-конференцию, во время которой, в частности, вспомнил о неудачном выступлении национальной команды в отборе на ЧМ-2022. А именно – о поражении от Уэльса, которое не позволило Украине поехать на Мундиаль:

"Все помнят тот момент, ту тяжелую игру и ощущения после нее. Мы приобрели большой опыт. Сейчас те, кто был тогда в команде, все понимают. Мы настраиваемся, потому что это большой шанс снова напомнить миру о войне – это важный вопрос для всей нации. Нужно показать свой характер, но подходить к игре с "холодной" головой. Ответственность огромная".

Также интервью YouTube-каналу УАФ накануне матча дал нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Он назвал Швецию самым сильным соперником из всех, представленных на жеребьевке. В то же время отметил, что это может пойти на пользу украинской команде, которая лучше играет против более сильных соперников.

"Мы не умеем играть против команды, которая низко обороняется и создает низкий блок. Это будет действительно решающий матч для нас, потому что мы помним, чем закончилась в последний раз наша поездка в Уэльс. Было довольно больно. Наверное, одно из самых тяжелых поражений в моей карьере. Не хочется этого повторять. Поэтому все, я вижу по ребятам, что они очень, очень серьезно настроены и хотят добиться в первую очередь результата. А игра – это неважно. В этом матче важен только результат", – сказал Яремчук.

В то же время наставник шведской сборной Грэм Поттер отметил сильные стороны Украины. По его словам, у "сине-желтых" "крепкий коллектив", где "классные индивидуальные качества игроков прекрасно вплетены в общекомандный механизм":

"Для глубокого анализа мы пересмотрели все матчи сборной Украины в этом отборе. Сборная оставила о себе очень приятное впечатление. Мы четко видим структуру их игры как в оборонительной, так и в наступательной фазах. Трудно выделить какую-то одну игру, поскольку они прошли всю квалификацию очень ровно и стабильно, заняв второе место сразу за французами. Поэтому мы относимся к сопернику с максимальным уважением".

Напомним, матч сборной Украины против Швеции начнется 26 марта в 21:45. Игра состоится в Валенсии, Испания. Победитель этой встречи сразится в финальном матче плей-офф с победителем пары Албания-Польша за выход на Чемпионат мира 2026.

Сборная Украины на отборе к ЧМ-2026

Накануне матча главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию, во время которой сообщил, что Роман Яремчук получил незначительную травму, однако уже тренируется с командой и готовится к матчу со Швецией. Также Ребров отметил, что Украина должна победить Швецию благодаря характеру.

Накануне игры у Украины есть ряд потерь не только из-за дисквалификаций, но и из-за травм. В частности, "сине-желтым" не поможет один из лидеров команды – Александр Зинченко. Он травмировался в первые минуты выступления за "Аякс", поэтому даже не попал в общую заявку сборной.

Вас также могут заинтересовать новости: