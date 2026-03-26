Нам будет противостоять сильная команда: Ребров оценил шансы сборной в матче со Швецией

Украина лишилась ряда игроков из-за травм и дисквалификации.

Украина ожидает жесткой борьбы в матче плей-офф отбора на Чемпионат мира против Швеции. Об этом заявил главный тренер национальной команды Сергей Ребров, передает УАФ.

"Я знаю Швецию – это команда с очень сильным характером. Думаю, мы должны выиграть именно благодаря характеру. Будет много борьбы, много дуэлей. Мы должны концентрироваться на каждом элементе", – сказал Ребров.

По его словам, ряд игроков в сборной имеют небольшие повреждения, в частности нападающий Роман Яремчук. В то же время он отметил, что сейчас форвард тренируется в общей группе и готовится к завтрашней игре. Также Ребров напомнил, что двое футболистов сборной пропустят следующий матч из-за дисквалификации.

Кроме того, тренер ответил, кто возьмет на себя роль капитана в связи с травмой Александра Зинченко и дисквалификацией Руслана Малиновского.

"У нас в команде есть лидеры, которые должны вести всех за собой, и неважно, кто именно будет с повязкой. Илья Забарный уже был капитаном в матче против Франции. Завтра мы решим, кто им будет, но это не проблема. Важно показать характер. Тактика и стратегия – это важно, но завтра на первом месте будет именно характер", – сказал тренер.

Комментируя соперника, Ребров отметил, что Швеция имеет мощную линию атаки. А те матчи, которые команда проиграла в своей группе, она играла не в оптимальном составе.

"Сейчас они вызвали лучших. Несмотря на травмы нескольких игроков, я считаю, что нам противостоит сильная команда", – сказал Ребров.

На вопрос, дает ли Украине преимущество то, что ее внутренний чемпионат уже возобновился, а в Швеции нет, тренер ответил:

"Если посмотреть на состав Швеции, то там почти нет игроков из их внутреннего чемпионата, поэтому я не думаю, что это как-то влияет. Для нас было важно подойти к этим матчам в оптимальном составе. Мы уважаем Швецию, но должны думать прежде всего о том, что мы будем делать на поле".

Отметим, что матч плей-офф отбора на Чемпионат мира начнется 26 марта в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Сьютат де Валенсия", Испания. Победитель этой пары сразится в финальном матче плей-офф с лидером пары Албания-Польша за выход на Чемпионат мира 2026.

Сборная Украины на отборе к ЧМ-2026

Напомним, в заявке Реброва на эти матчи есть ряд изменений. В частности, проблематичной является позиция центрального защитника из-за отсутствия Николая Матвиенко и Максима Таловерова. В то же время на позицию вратаря впервые за долгое время не вызван голкипер "Реала Мадрид" Андрей Лунин, который из-за травмы Куртуа стал основным вратарем "королевского клуба". В нападении сборная Украины потеряла Артема Довбика. Вместо этого Ребров вызвал в команду одного из самых результативных бомбардиров УПЛ, динамовца Матвея Пономаренко.

Также среди потерь сборной – один из ее лидеров Александр Зинченко. Полузащитник получил травму в первом матче за "Аякс" и не сможет помочь национальной команде в решающих матчах плей-офф.

