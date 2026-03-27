У сборной Украины по футболу появится новый тренер: рассматриваются две кандидатуры

Контракт Реброва с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) действует до лета этого года.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не будет продолжать работу с национальной командой после поражения в полуфинале плей-офф Швеции, что закрыло Украине выход на чемпионат мира-2026, сообщает Sport.ua.

Издание сообщило, что товарищеский матч с Албанией, который состоится 31 марта, станет последним для Реброва на нынешней должности.

Главный тренер сборной Украины не будет продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), который рассчитан до лета этого года. Ребров не смог выполнить задачу и вывести "сине-желтых" на первое за 20 лет мировое первенство.

Видео дня

Добавляется, что на должность главного тренера национальной команды в УАФ рассматривают две кандидатуры: испанский специалист Унаи Мельгоса, возглавляющий молодежную сборную Украины, или же наставник житомирского "Полесья" Руслан Ротань.

Отмечается, что Ротань возглавлял национальную команду страны на Олимпийских играх 2026 года, где его подопечные не смогли выйти из группы с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что украинская футбольная команда "Шахтер" обыграла польский "Лех" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 12 марта со счетом 3:1. После встречи одним из ключевых вопросов было состояние здоровья сразу двух игроков "Шахтера" – Дмитрия Крыскива и Марлона Гомеса. Главный тренер "Шахтера" Арда Туран отметил, что, поскольку он не врач, то не знает, будут ли эти футболисты готовы к второму матчу.

Также мы писали, что футбольный клуб "Ворскла" опроверг информацию о том, что клуб находится на грани исчезновения и может прекратить свое существование. Президент "Ворсклы" Роман Черняк подчеркнул, что говорить о закрытии клуба преждевременно. В то же время, отвечая на вопрос, в каком состоянии находится клуб сейчас и есть ли у него проблемы, Черняк заметил, что "проблем нет только у тех, кто уже на кладбище". Он добавил, что владельцы и руководители клуба работают над решением этих проблем.

