'Шахтер' уверенно обыграл 'Лех' в Лиге конференций: эксперты о причинах успеха 'горняков'

Следующая игра состоится уже в четверг, 19 марта.

Украинский "Шахтер" уверенно обыграл польский "Лех" в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций, который состоялся 12 марта.

Начало матча оказалось сложным для "горняков", поскольку уже на 28-й минуте хавбек донецкого клуба Дмитрий Крыськов получил травму и был вынужденно заменен на Марлона Гомеса. Однако на качество игры это критически не повлияло. Донецкие уверенно чувствовали себя в атаке и уже на 36-й минуте Марлон с хорошей передачи Элиаса пяткой реализовал первый гол с острого угла.

Ну а во втором тайме поляки вышли с явным акцентом на атаку, чем почти сразу воспользовались дончане. Уже на третьей минуте второго тайма Невертон воспользовался хаосом в штрафной площади "Леха", удвоив преимущество "Шахтера".

После этого польский клуб еще активнее пошел вперед, чем, казалось, могли воспользоваться "горняки". И у них действительно было несколько опасных моментов на контратаках. Однако все же это принесло результат только их соперникам. После первого удара в створ польский клуб провел еще одну атаку. Ишак замкнул передачу в штрафной, сократив отрыв дончан до одного гола.

После этого поляки провели еще несколько опасных атак, однако подопечным Турана все же удалось стабилизировать ситуацию. И уже под завершение второго тайма удачно сработала еще одна замена "Шахтера" – Изаки эффектным голом через себя поставил точку в этом поединке, счет 3:1.

После встречи одним из ключевых вопросов было состояние здоровья сразу двух игроков "Шахтера" – Дмитрия Криськива и Марлона Гомеса, который вышел на замену первому, но впоследствии также покинул поле. Эти травмы прокомментировал главный тренер дончан Арда Туран.

"Поскольку я не врач, то не знаю, будут ли они готовы ко второму матчу. Надеюсь, они быстро поправятся, потому что это важные игроки для нас. Но у нас есть сложности из-за этих поездок на автобусе по 10-15 часов. И сегодня нам также придется ехать примерно 7-8 часов. Это тяжело. Мы не прячемся за оправданиями, но мы молодая команда и имеем очень мало тренировочного опыта, поэтому это немного усложняет ситуацию. В воскресенье игра в 18:00. Как мы будем отдыхать? Думаю, сделаем все возможное. Они молодые. Чем больше у них опыта, тем лучше для нас. Но они очень молодые. Что мы можем сделать? Не знаю", – рассказал Туран.

Что говорят эксперты

Уже после игры экс-форвард сборной Украины Иван Гецко в комментарии для Sport.ua объяснил причину успеха "Шахтера":

"Шахтер" сыграл так, как от него ждали: первым номером, контролировал мяч, много комбинировал, остро использовал фланги и победил на классе, благодаря более высокому индивидуальному мастерству своих футболистов. Следует отдать должное рулевому дончан Арды Турану, который умело вносил коррективы в ход событий на поле. Достаточно сказать, что авторами двух забитых мячей в ворота хозяев были Гомес и Изаки, вышедшие на замену", – сказал Гецко.

В то же время футбольный эксперт Олег Федорчук в интервью Meta.ua отметил не только класс "горняков", но и проблемы дончан, которые могут возникнуть в следующей игре:

"У гостей ("Шахтера", – УНИАН) по разным причинам отсутствовал ряд основных футболистов, однако команда выглядела прилично. Я не помню, чтобы "горняки" так хорошо выбегали в атаку. Контроль мяча это всегда была их фишка, но контригра, причем все знали свой маневр, меня поразила. Если говорить в целом, то "Шахтер" продемонстрировал классный футбол. О выходе в четвертьфинал говорить, возможно, и рано, но обнадеживает то, что у "Шахтера" приличная скамейка запасных. Поэтому мне кажется, что во втором матче украинская команда также будет выглядеть свежее. Как показал поединок в Познани, подопечные Арды Турана во всех аспектах сейчас готовы хорошо".

Ответный матч между этими командами пройдет в следующий четверг, 19 марта. В нем, напомним, номинальными хозяевами будут уже "горняки". Однако сама игра также пройдет в Польше.

В случае победы подопечные Турана в 1/4 финала Лиги Конференций сыграют против победителя пары "АЗ" – "Спарта". В первом матче сильнее в этой паре оказался нидерландский клуб, который обыграл соперника со счетом 2:1. Также на пути к финалу донецкий клуб может встретиться с более звездными соперниками, такими как английский "Кристал Пэлес", итальянская "Фиорентина" или немецкий "Майнц 05".

Отметим, что уже через две недели начнется окно сборных, в котором Украина поборется за выход на Чемпионат мира со Швецией, а в случае победы – с лидером пары Польша-Албания. Накануне встречи стало известно, что один из голкиперов сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб. Украинский вратарь является одним из вариантов для усиления миланского "Интера".

