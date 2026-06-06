Беларусь полностью вернули в международный велоспорт, а для россиян ослабили ограничения

Теперь российским велосипедистам не нужно подавать заявку на получение статуса "индивидуального нейтрального спортсмена".

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил спортсменам из Беларуси вернуться к международным соревнованиям. Также были ослаблены санкции в отношении велосипедистов из РФ. Об этом сообщается на сайте UCI.

Отмечается, что в правах полностью восстановлены велосипедисты, команды и спортивные чиновники из Беларуси. Теперь представители этой страны могут участвовать в международным соревнованиям под национальным флагом, включая Кубки и чемпионаты мирам.

В своем заявлении руководящий комитет UCI отметил, что опирался на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Беларуси.

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Также теперь российским велосипедистам не нужно подавать заявку на получение статуса "индивидуального нейтрального спортсмена". Однако они все еще не могут использовать национальную символику в соревнованиях.

Кроме того, UCI допустил россиян в "нейтральном" статусе к командным соревнованиям, формат которых требует коллективного участия.

Напомним, что Международный союз велосипедистов исключил представителей России и Беларуси от соревнований в марте 2022 года. Уже в 2023 году UCI ослабил санкции, разрешив россиянам и белорусам вернуться к соревнованиям в "нейтральном" статусе.

Реакция Украины на допуск спорсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям

Ранее Министерство молодежи и спорта сообщило, что Украина не планирует бойкотировать международные спортивные соревнования, даже после решений отдельных федераций разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать под собственными флагами.

В министерстве отметили, что нынешняя стратегия заключается не в изоляции, а в борьбе непосредственно на спортивных аренах.

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