На ЧМ-2026 он поразил всех: 40-летний вратарь получил предложения сразу от трех клубов

Футболист, взорвавший соцсети миллионами подписчиков, может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате.

Настоящее открытие чемпионата мира этого года, 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, оказался в центре трансферной гонки. Опытный голкипер привлек внимание сразу нескольких известных клубов. Об этом сообщает журналист Марсело Брага.

По имеющейся информации, подписать звезду стремятся два бразильских клуба. Речь идет об "Атлетико Гояниенсе" и "Аваи", которые в настоящее время выступают во втором дивизионе чемпионата Бразилии.

Сообщается, что Возинья стал свободным агентом 1 июля текущего года, когда истек срок действия его контракта с португальским "Шавешем".

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Помимо латиноамериканских команд, на вратаря обратили внимание и в США, в частности клуб "Интер Майами", передает издание MARCA. Однако на данный момент он остаётся свободным агентом, и ни одна из команд пока не заключила с ним соглашение.

Известно, что Возинья приобрел большую популярность на чемпионате мира 2026 года – он помог сборной Кабо-Верде сенсационно выйти в 1/16 финала турнира, при этом команда не проиграла ни одного матча в основное время.

По ходу чемпионата мира количество подписчиков Возиньи в Instagram выросло с 40 тысяч до 25 миллионов.

Напомним, в матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины победила Кабо-Верде со счётом 3:2. Лионель Месси забил гол на 29-й минуте после передачи Лисандро Мартинеса, а также принял участие в решающем голе в дополнительное время – после его подачи с углового мяч, отскочив от защитника соперников, оказался в собственных воротах. Этим голом капитан аргентинцев установил исторический рекорд, доведя личный счет на чемпионатах мира до 20 забитых мячей и опередив немца Мирослава Клозе (16 голов).

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