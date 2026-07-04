Месси установил новый голевой рекорд на Чемпионатах мира

Рекордный гол капитан аргентинской команды забил в матче 1/16 финала против сборной Кабо-Верде.

Легендарный футболист и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил исторический рекорд, забив 20 голов на чемпионатах мира.

Рекордный гол капитан команды забил в матче 1/16 финала против сборной Кабо-Верде, который аргентинцы выиграли со счётом 3:2, сообщил портал Opta. В частности, Месси забил гол в ворота соперника на 29-й минуте после передачи Лисандро Мартинеса.

Месси также принял участие в решающем голе в дополнительное время. После его подачи с углового Кристиан Ромеро пробил по воротам, а мяч после рикошета от защитника сборной Кабо-Верде Дини Борхеса оказался в воротах. Автогол записали на счет Боржеса.

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До начала этого чемпионата мира по футболу на счету Месси было 13 голов, забитых на этих турнирах. А теперь он обогнал немецкого футболиста Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Теперь топ-5 нападающих чемпионатов мира выглядит так:

Лионель Месси – 20 голов;

Килиан Мбаппе – 18;

Мирослав Клозе – 16;

Роналдо – 15;

Герд Мюллер – 14.

Кроме того, после матчей 1/16 финала аргентинский футболист вновь возглавил список лучших бомбардиров нынешнего чемпионата мира с 7 голами, опережая Мбаппе на один мяч.

Ещё больше улучшить статистику у Месси будет возможность в матче против Египта в 1/8 финала. Он состоится вечером 7 июля.

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